Матч завершен
Кельн
Кельн
0:4
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
29 сент. 2019, 19:00 МСК
29.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Серен Шторкс
Серен Шторкс
Главный Судья
Составы