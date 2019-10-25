Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бутьюс 21
Квайсон 57
Озтюнали 82
3:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Теродде 14
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
25 окт. 2019, 21:30 МСК
25.10.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Майнц
мин
18
Бросински
Даниель Бросински
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
57'
57'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
21'
21'
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
82'
82'
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
6
Латца
Данни Латца
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Онисиво
Карим Онисиво
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи
Кельн
мин
9
Теродде
Симон Теродде
14'
14'
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
27
Модест
Антони Модест
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
15
Кордоба
Йхон Кордоба