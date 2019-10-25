Матч завершен
Майнц
Майнц
Бутьюс 21
Квайсон 57
Озтюнали 82
3:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Теродде 14
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
25 окт. 2019, 21:30 МСК
25.10.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Майнц
мин
18
Бросински
Даниель Бросински
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
57'
57'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
21'
21'
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
82'
82'
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
6
Латца
Данни Латца
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Онисиво
Карим Онисиво
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи
Кельн
мин
9
Теродде
Симон Теродде
14'
14'
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
27
Модест
Антони Модест
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
15
Кордоба
Йхон Кордоба