Кельн - Майнц: 11 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кельн
Кельн
Дуда 43
Скири 61
2:3

Кельн - Майнц: 11 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Майнц
Майнц
Бутьюс 11
Онисиво 65
Баррейро 90
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
11 апр. 2021, 19:00 МСК
11.04.2021, 19:00 МСК
воскресенье
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Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
3
Каттербах
Ноа Каттербах
46
22
Мере
Хорхе Мере
78
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
46
11
Кайнц
Флориан Кайнц
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
61'
61'
90
18
Дуда
Ондрей Дуда
43'
43'
69
31
Вольф
Мариус Вольф
90
9
Андерссон
Себастьян Андерссон
76
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
23
Хорн
Яннес Хорн
44
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
12
8
Якобс
Исмаил Якобс
44
13
Майер
Макс Майер
-
21
Озкан
Салих Озкан
-
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
21
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
-
7
Арокодаре
Толу Арокодаре
14
Тренерский состав
Маркус Гиздол
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
16
Белл
Штефан Белл
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
22
Да Коста
Данни Да Коста
90
23
Мвене
Филипп Мвене
90
31
Кор
Доминик Кор
90
35
Баррейро
Леандро Баррейро
90'
90'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
11'
11'
79
21
Онисиво
Карим Онисиво
65'
65'
79
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
55
Запасные
37
Дамен
Финн Дамен
-
42
Хак
Александер Хак
0
6
Латца
Данни Латца
11
17
Штегер
Кевин Штегер
-
7
Квайсон
Робин Квайсон
11
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
14
Кунде
Пьер Кунде
-
28
Салаи
Адам Салаи
35
9
Глатцель
Роберт Глатцель
-
Тренерский состав
Бо Свенссон

События

Матч окончен 2:3
90'
Замена
Александер Хак
Леандро Баррейро
90'
ГОЛ! 2:3
Леандро Баррейро
79'
Замена
Робин Квайсон
Карим Онисиво
79'
Замена
Данни Латца
Жан-Поль Бутьюс
Замена
Себастьян Борнаув
Хорхе Мере
78'
Замена
Толу Арокодаре
Себастьян Андерссон
76'
Замена
Эльвис Реджбечай
Ондрей Дуда
69'
65'
ГОЛ! 2:2
Карим Онисиво
ГОЛ! 2:1
Эйе Скири
61'
55'
Замена
Адам Салаи
Жонатан Буркардт
Замена
Яннес Хорн
Ноа Каттербах
46'
Замена
Исмаил Якобс
Кингсли Эхизибуе
46'
Конец первого тайма (1:1)
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Ондрей Дуда
43'
42'
Желтая карточка
Филипп Мвене
Желтая карточка
Ноа Каттербах
34'
Желтая карточка
Ондрей Дуда
22'
11'
ГОЛ! 0:1
Жан-Поль Бутьюс
Начало матча

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Кельн
2 : 3
Майнц
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Кельн
2
Майнц
3
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Майнц
0 : 1
Кельн
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Майнц
0
Кельн
1
17.05.2020 17 мая 2020 вс 16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020 17 мая 2020 вс 16:30
Кельн
2
Майнц
2
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:30
Майнц
3
Кельн
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Майнц
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Кельн
1
Майнц
1
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
Майнц
1
Кельн
0
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Кельн
2 : 0
Майнц
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Кельн
2
Майнц
0
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
0 : 0
Кельн
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
0
Кельн
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:30
Майнц
2 : 3
Кельн
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:30
Майнц
2
Кельн
3
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Майнц
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Кельн
0
Майнц
0
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Майнц
2
Кельн
0
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Кельн
0
Майнц
0
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:30
Майнц
0 : 1
Кельн
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:30
Майнц
0
Кельн
1
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Майнц
4 : 0
Кельн
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Майнц
4
Кельн
0
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:30
Кельн
1 : 1
Майнц
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:30
Кельн
1
Майнц
1
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:30
Кельн
4 : 2
Майнц
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:30
Кельн
4
Майнц
2
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Майнц
2
Кельн
0
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Майнц
1
Кельн
0
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Майнц
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Кельн
1
Майнц
0
23.09.2008 23 сент. 2008 вт 20:00
Майнц
3 : 1
Кельн
23.09.2008 23 сент. 2008 вт 20:00
Майнц
3
Кельн
1

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