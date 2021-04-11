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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:3
90'
Замена
90'
ГОЛ! 2:3
79'
Замена
79'
Замена
Замена
78'
76'
Замена
69'
65'
ГОЛ! 2:2
ГОЛ! 2:1
61'
55'
Замена
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:1)
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
43'
42'
Желтая карточка
Желтая карточка
34'
Желтая карточка
22'
11'
ГОЛ! 0:1
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
23 сентября 2020, 23:20
01 ноября 2020, 15:40
30 июля 2020, 10:17
20 июня 2020, 16:01
24 мая 2020, 18:33