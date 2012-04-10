Матч завершен
Майнц
Майнц
Полански 19
Зидан 31
Мюллер 37
Салаи 54
4:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
10 апр. 2012, 21:00 МСК
10.04.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Полански
Юджен Полански
19'
19'
90
0
Сото
Элкин Сото
81
0
Мюллер
Николай Мюллер
37'
37'
90
0
Зидан
Мохаммед Зидан
31'
31'
64
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
54'
54'
81
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
74
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Роши
Одисе Роши
46
0
Ишак
Микаэль Ишак
56
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Яяло
Мато Яяло
0
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се