Майнц - Кельн: 24 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Майнц
Майнц
0:1

Майнц - Кельн: 24 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Кельн
Кельн
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
24 сент. 2013, 21:30 МСК
24.09.2013, 21:30 МСК
вторник
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Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Майнц
0 : 1
Кельн
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Майнц
0
Кельн
1
17.05.2020 17 мая 2020 вс 16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020 17 мая 2020 вс 16:30
Кельн
2
Майнц
2
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:30
Майнц
3
Кельн
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Майнц
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Кельн
1
Майнц
1
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
Майнц
1
Кельн
0
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Кельн
2 : 0
Майнц
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Кельн
2
Майнц
0
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
0 : 0
Кельн
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
0
Кельн
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:30
Майнц
2 : 3
Кельн
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:30
Майнц
2
Кельн
3
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Майнц
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Кельн
0
Майнц
0
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Майнц
2
Кельн
0
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Кельн
0
Майнц
0
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:30
Майнц
0 : 1
Кельн
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:30
Майнц
0
Кельн
1
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Майнц
4 : 0
Кельн
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Майнц
4
Кельн
0
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:30
Кельн
1 : 1
Майнц
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:30
Кельн
1
Майнц
1
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:30
Кельн
4 : 2
Майнц
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:30
Кельн
4
Майнц
2
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Майнц
2
Кельн
0
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Майнц
1
Кельн
0
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Майнц
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Кельн
1
Майнц
0
23.09.2008 23 сент. 2008 вт 20:00
Майнц
3 : 1
Кельн
23.09.2008 23 сент. 2008 вт 20:00
Майнц
3
Кельн
1

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