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Кубок Германии
Майнц VS Кельн
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Майнц - Кельн: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Майнц
Майнц
0:1
Майнц - Кельн: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Кельн
Кельн
Кубок Германии, 2 раунд
Кубок Германии,
2 раунд
Германия
24 сент. 2013, 21:30 МСК
24.09.2013, 21:30 МСК
вторник
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События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Кельн
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Майнц
0
Кельн
1
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2
Майнц
2
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3
Кельн
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Майнц
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Кельн
1
Майнц
1
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
17:30
Майнц
1
Кельн
0
20.05.2017
20 мая 2017
сб
16:30
Кельн
2 : 0
Майнц
20.05.2017
20 мая 2017
сб
16:30
Кельн
2
Майнц
0
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:30
Майнц
0 : 0
Кельн
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:30
Майнц
0
Кельн
0
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:30
Майнц
2 : 3
Кельн
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:30
Майнц
2
Кельн
3
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Майнц
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:30
Кельн
0
Майнц
0
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Майнц
2
Кельн
0
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Кельн
0
Майнц
0
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:30
Майнц
0 : 1
Кельн
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:30
Майнц
0
Кельн
1
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Майнц
4 : 0
Кельн
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Майнц
4
Кельн
0
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:30
Кельн
1 : 1
Майнц
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:30
Кельн
1
Майнц
1
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:30
Кельн
4 : 2
Майнц
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:30
Кельн
4
Майнц
2
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2
Кельн
0
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Майнц
1
Кельн
0
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Майнц
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Кельн
1
Майнц
0
23.09.2008
23 сент. 2008
вт
20:00
Майнц
3 : 1
Кельн
23.09.2008
23 сент. 2008
вт
20:00
Майнц
3
Кельн
1
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