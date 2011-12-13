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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Подольски 85
1:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Аллагуи 70
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
13 дек. 2011, 22:30 МСК
13.12.2011, 22:30 МСК
вторник
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
0
Серену
Энрике Серену
55
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
76
0
Подольски
Лукас Подольски
85'
85'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
76
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Матушик
Адам Матушик
0
Роши
Одисе Роши
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Штибер
Золтан Штибер
56
0
Гавранович
Марио Гавранович
76
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
70'
70'
89
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
0
Полански
Юджен Полански
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Уджа
Энтони Уджа