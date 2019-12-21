Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 39
1:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2019, 17:30 МСК
21.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
39'
39'
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
90
Запасные
22
Мере
Хорхе Мере
2
Шмитц
Бенно Шмитц
6
Хегер
Марко Хегер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
8
Верстате
Биргер Верстате
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде
Вердер
мин
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
30
Классен
Дэви Классен
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
39
Голлер
Бенжамин Голлер
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
17
Шахин
Нури Шахин
36
Гросс
Кристиан Гросс
22
Бартельс
Фин Бартельс
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн