Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 39
1:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
21 дек. 2019, 17:30 МСК
21.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
39'
39'
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
90
Запасные
22
Мере
Хорхе Мере
2
Шмитц
Бенно Шмитц
6
Хегер
Марко Хегер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
8
Верстате
Биргер Верстате
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде
Вердер
мин
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
30
Классен
Дэви Классен
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
39
Голлер
Бенжамин Голлер
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
17
Шахин
Нури Шахин
36
Гросс
Кристиан Гросс
22
Бартельс
Фин Бартельс
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн