Матч завершен
Вердер
Бремен
Писарро 49
Писарро 54
Писарро 86
3:2
Матч завершен
Кельн
Кельн
Клеменс 3
Подольски 45
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
5 нояб. 2011, 17:30 МСК
5.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
37
0
Налдо
Налдо
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
37
0
Писарро
Клаудио Писарро
49'
86'
54'
49', 86'
54'
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
79
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Вольф
Андреас Вольф
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Весли
Весли
0
Розенберг
Маркус Розенберг
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
71
0
Подольски
Лукас Подольски
45'
45'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Яяло
Мато Яяло
66
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
3'
3'
55
Запасные
0
Варводич
Миро Варводич
0
Жеромел
Педру Жеромел
0
Макино
Томоаки Макино
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Матушик
Адам Матушик
0
Роши
Одисе Роши
0
Фрайс
Себастьян Фрайс