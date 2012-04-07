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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Эль-Жемаль 39
1:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Розенберг 23
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
7 апр. 2012, 16:30 МСК
7.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
39'
39'
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
46
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Ишак
Микаэль Ишак
89
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Яяло
Мато Яяло
0
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
0
Роши
Одисе Роши
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Марин
Марко Марин
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Трибулл
Том Трибулл
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
61
0
Розенберг
Маркус Розенберг
23'
23'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Ти
Леннарт Ти
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг