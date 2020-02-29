Матч завершен
Кельн
Кельн
Борнаув 9
Кордоба 39
Нюбель 75
3:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
29 февр. 2020, 20:30 МСК
29.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
86
2
Шмитц
Бенно Шмитц
86
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
86
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
86
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
9'
9'
86
30
Кайнц
Флориан Кайнц
85
14
Хектор
Йонас Хектор
86
28
Скири
Эйе Скири
86
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
86
38
Якобс
Исмаил Якобс
76
15
Кордоба
Йхон Кордоба
39'
39'
78
Запасные
32
Краль
Юлиан Краль
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
9
Теродде
Симон Теродде
29
Тильманн
Ян Тильманн
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
75'
75'
86
24
Очипка
Бастиан Очипка
86
5
Настасич
Матия Настасич
86
20
Кенни
Джонджо Кенни
86
4
Кабак
Озан Кабак
29
28
Шепф
Алессандро Шепф
86
25
Арит
Амин Арит
86
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
86
16
Буджеллаб
Нассим Буджеллаб
74
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
59
9
Раман
Бенито Раман
86
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
31
Беккер
Тимо Беккер
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
37
Мерджан
Левент Мерджан
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
14
Матондо
Рабби Матондо