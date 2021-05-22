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Кельн VS Шальке-04
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Кельн - Шальке-04: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Кельн
Кельн
-:-
Кельн - Шальке-04: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
3
Каттербах
Ноа Каттербах
22
Мере
Хорхе Мере
5
Чикош
Рафаэль Чикош
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
8
Якобс
Исмаил Якобс
14
Хектор
Йонас Хектор
28
Скири
Эйе Скири
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
18
Дуда
Ондрей Дуда
31
Вольф
Мариус Вольф
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
2
Шмитц
Бенно Шмитц
-
26
Кестич
Сава-Арангел Кестич
-
13
Майер
Макс Майер
-
21
Озкан
Салих Озкан
-
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
-
43
Деннис
Эммануэль Деннис
-
29
Тильманн
Ян Тильманн
-
47
Marvin Obuz
Marvin Obuz
-
Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-
Прошлые матчи
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1
Кельн
2
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3
Шальке-04
0
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1
Кельн
1
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Кельн
1(5) : 1(6)
Шальке-04
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Кельн
1(5)
Шальке-04
1(6)
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Шальке-04
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:00
Кельн
2
Шальке-04
2
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
22:45
Шальке-04
1 : 0
Кельн
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
22:45
Шальке-04
1
Кельн
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Шальке-04
2 : 2
Кельн
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Шальке-04
2
Кельн
2
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Шальке-04
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:30
Кельн
1
Шальке-04
1
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Шальке-04
1 : 3
Кельн
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Шальке-04
1
Кельн
3
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:30
Кельн
1 : 3
Шальке-04
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:30
Кельн
1
Шальке-04
3
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:30
Шальке-04
0 : 3
Кельн
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:30
Шальке-04
0
Кельн
3
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Кельн
2 : 0
Шальке-04
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Кельн
2
Шальке-04
0
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
1
Кельн
2
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
Кельн
1 : 4
Шальке-04
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
Кельн
1
Шальке-04
4
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Шальке-04
5
Кельн
1
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Шальке-04
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Кельн
2
Шальке-04
1
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Шальке-04
3 : 0
Кельн
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Шальке-04
3
Кельн
0
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
Шальке-04
2
Кельн
0
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:30
Кельн
1 : 2
Шальке-04
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:30
Кельн
1
Шальке-04
2
06.03.2009
06 марта 2009
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Кельн
06.03.2009
06 марта 2009
пт
22:30
Шальке-04
1
Кельн
0
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«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
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02 февраля, 13:10
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#Лука Йович
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Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая 2020, 01:01
#
Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
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02 февраля, 01:07
37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге
19 января, 20:55
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09 января, 19:54