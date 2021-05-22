Кельн - Шальке-04: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Кельн
Кельн
-:-

Кельн - Шальке-04: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
3
Каттербах
Ноа Каттербах
22
Мере
Хорхе Мере
5
Чикош
Рафаэль Чикош
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
8
Якобс
Исмаил Якобс
14
Хектор
Йонас Хектор
28
Скири
Эйе Скири
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
18
Дуда
Ондрей Дуда
31
Вольф
Мариус Вольф
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
2
Шмитц
Бенно Шмитц
-
26
Кестич
Сава-Арангел Кестич
-
13
Майер
Макс Майер
-
21
Озкан
Салих Озкан
-
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
-
43
Деннис
Эммануэль Деннис
-
29
Тильманн
Ян Тильманн
-
47
Marvin Obuz
Marvin Obuz
-
Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-

Прошлые матчи

20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
Шальке-04
1
Кельн
2
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Кельн
3
Шальке-04
0
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
Шальке-04
1
Кельн
1
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 20:30
Кельн
1(5) : 1(6)
Шальке-04
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 20:30
Кельн
1(5)
Шальке-04
1(6)
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 19:00
Кельн
2 : 2
Шальке-04
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 19:00
Кельн
2
Шальке-04
2
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 22:45
Шальке-04
1 : 0
Кельн
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 22:45
Шальке-04
1
Кельн
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Шальке-04
2 : 2
Кельн
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Шальке-04
2
Кельн
2
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:30
Кельн
1 : 1
Шальке-04
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:30
Кельн
1
Шальке-04
1
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
Шальке-04
1 : 3
Кельн
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
Шальке-04
1
Кельн
3
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:30
Кельн
1 : 3
Шальке-04
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:30
Кельн
1
Шальке-04
3
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:30
Шальке-04
0 : 3
Кельн
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:30
Шальке-04
0
Кельн
3
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Кельн
2 : 0
Шальке-04
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Кельн
2
Шальке-04
0
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Шальке-04
1
Кельн
2
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:30
Кельн
1 : 4
Шальке-04
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:30
Кельн
1
Шальке-04
4
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
Шальке-04
5
Кельн
1
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Кельн
2 : 1
Шальке-04
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Кельн
2
Шальке-04
1
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
Шальке-04
3 : 0
Кельн
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
Шальке-04
3
Кельн
0
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
Шальке-04
2
Кельн
0
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:30
Кельн
1 : 2
Шальке-04
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:30
Кельн
1
Шальке-04
2
06.03.2009 06 марта 2009 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Кельн
06.03.2009 06 марта 2009 пт 22:30
Шальке-04
1
Кельн
0

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