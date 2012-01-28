Матч завершен
Кельн
Кельн
Подольски 4
1:4
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Марика 60
Марика 72
Хунтелаар 78
Хегер 83
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
28 янв. 2012, 20:30 МСК
28.01.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
0
Макино
Томоаки Макино
70
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Пешко
Славомир Пешко
82
0
Подольски
Лукас Подольски
4'
4'
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
69
0
Ябо
Райнхольд Ябо
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Бречко
Мишо Бречко
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Роши
Одисе Роши
0
Ишак
Микаэль Ишак
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
46
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
86
0
Хегер
Марко Хегер
83'
83'
90
0
Марика
Чиприан Марика
60'
72'
60', 72'
83
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
78'
78'
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Пукки
Теему Пукки