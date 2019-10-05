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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сердар 72
1:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Хектор 90
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
5 окт. 2019, 19:30 МСК
5.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
26
Сане
Салиф Сане
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
72'
72'
90
25
Арит
Амин Арит
90
7
Ут
Марк Ут
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
5
Настасич
Матия Настасич
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
28
Шепф
Алессандро Шепф
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
9
Раман
Бенито Раман
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Кельн
мин
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90'
90'
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
9
Теродде
Симон Теродде
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
2
Шмитц
Бенно Шмитц
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
21
Косьелло
Венсан Косьелло
27
Модест
Антони Модест
15
Кордоба
Йхон Кордоба