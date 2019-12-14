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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 73
Борнаув 84
2:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
14 дек. 2019, 17:30 МСК
14.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
27
Модест
Антони Модест
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
84'
84'
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
90
Запасные
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
8
Верстате
Биргер Верстате
13
Шауб
Луис Шауб
9
Теродде
Симон Теродде
15
Кордоба
Йхон Кордоба
73'
Байер
мин
6
Драгович
Александар Драгович
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
18
Венделл
Венделл
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
19
Диаби
Мусса Диаби
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
3
Рецос
Панайотис Рецос
10
Демирбай
Керем Демирбай
38
Беллараби
Карим Беллараби
13
Аларио
Лукас Аларио
9
Бэйли
Леон Бэйли
7
Паулиньо
Паулиньо