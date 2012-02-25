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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кельн
Кельн
0:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бендер 16
Бендер 50
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
25 февр. 2012, 17:30 МСК
25.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
88
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Андрезиньо
Андрезиньо
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Яяло
Мато Яяло
75
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Роши
Одисе Роши
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
46
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Басала-Мазана
Бинвеню Басала-Мазана
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Кеблер
Лукас Кеблер
0
Шнеллхардт
Фабиан Шнеллхардт
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
82
0
Шюррле
Андре Шюррле
85
0
Бендер
Ларс Бендер
16'
50'
16', 50'
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби