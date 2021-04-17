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Тренерский состав
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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:0
90'
Желтая карточка
85'
Замена
Замена
83'
79'
Замена
ГОЛ! 3:0
76'
Замена
73'
70'
Замена
70'
Замена
70'
Замена
Замена
57'
ГОЛ! 2:0
51'
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
40'
ГОЛ! 1:0
5'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
09 ноября 2020, 00:00
19 мая 2020, 01:01
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
11 декабря 2020, 15:51
01 ноября 2020, 15:40
22 октября 2020, 22:11
04 сентября 2020, 22:12
02 сентября 2020, 12:01