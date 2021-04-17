Байер - Кельн: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бэйли 5
Диаби 51
Бэйли 76
3:0

Байер - Кельн: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
17 апр. 2021, 19:30 МСК
17.04.2021, 19:30 МСК
суббота
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Составы

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Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
18
Венделл
Венделл
57
5
Бендер
Свен Бендер
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
46
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
19
Диаби
Мусса Диаби
51'
51'
73
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
46
11
Амири
Надим Амири
90
14
Шик
Патрик Шик
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
5'
76'
5', 76'
83
Запасные
21
Грил
Леннарт Грил
-
6
Драгович
Александар Драгович
-
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
4
Та
Джонатан Та
44
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
33
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
44
10
Демирбай
Керем Демирбай
17
38
Беллараби
Карим Беллараби
-
13
Аларио
Лукас Аларио
7
Тренерский состав
Ханнес Вольф
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
23
Хорн
Яннес Хорн
70
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
70
11
Кайнц
Флориан Кайнц
70
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
79
13
Майер
Макс Майер
90
31
Вольф
Мариус Вольф
85
43
Деннис
Эммануэль Деннис
90
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
2
Шмитц
Бенно Шмитц
20
22
Мере
Хорхе Мере
-
3
Каттербах
Ноа Каттербах
20
21
Озкан
Салих Озкан
11
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
-
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
20
15
Лимниос
Димитриос Лимниос
5
25
Лемперле
Тим Лемперле
-
Тренерский состав
Маркус Гиздол

События

Матч окончен 3:0
90'
Желтая карточка
Рафаэль Чикош
85'
Замена
Димитриос Лимниос
Мариус Вольф
Замена
Лукас Аларио
Леон Бэйли
83'
79'
Замена
Салих Озкан
Эйе Скири
ГОЛ! 3:0
Леон Бэйли
76'
Замена
Керем Демирбай
Мусса Диаби
73'
70'
Замена
Доминик Дрекслер
Флориан Кайнц
70'
Замена
Бенно Шмитц
Кингсли Эхизибуе
70'
Замена
Ноа Каттербах
Яннес Хорн
Замена
Дэйли Синкгравен
Венделл
57'
ГОЛ! 2:0
Мусса Диаби
51'
Замена
Жереми Фримпонг
Эсекьель Паласиос
46'
Замена
Джонатан Та
Тин Йедвай
46'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
Эдмон Тапсоба
40'
ГОЛ! 1:0
Леон Бэйли
5'
Начало матча

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:30
Байер
3 : 0
Кельн
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:30
Байер
3
Кельн
0
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Кельн
0 : 4
Байер
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Кельн
0
Байер
4
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
Байер
3 : 1
Кельн
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
Байер
3
Кельн
1
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
2
Байер
0
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:30
Кельн
2 : 0
Байер
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:30
Кельн
2
Байер
0
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 16:30
Байер
2 : 1
Кельн
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 16:30
Байер
2
Кельн
1
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Байер
2 : 2
Кельн
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Байер
2
Кельн
2
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Кельн
1 : 1
Байер
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Кельн
1
Байер
1
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 18:30
Кельн
0 : 2
Байер
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 18:30
Кельн
0
Байер
2
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Байер
1 : 2
Кельн
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Байер
1
Кельн
2
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Байер
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Кельн
1
Байер
1
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Байер
5 : 1
Кельн
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Байер
5
Кельн
1
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 17:30
Кельн
0 : 2
Байер
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 17:30
Кельн
0
Байер
2
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 16:30
Байер
1 : 4
Кельн
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 16:30
Байер
1
Кельн
4
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Кельн
2 : 0
Байер
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Кельн
2
Байер
0
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 17:30
Байер
3 : 2
Кельн
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 17:30
Байер
3
Кельн
2
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 20:30
Байер
0 : 0
Кельн
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 20:30
Байер
0
Кельн
0
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
Кельн
0 : 1
Байер
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
Кельн
0
Байер
1
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Кельн
0 : 2
Байер
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Кельн
0
Байер
2
24.10.2008 24 окт. 2008 пт 21:30
Байер
2 : 0
Кельн
24.10.2008 24 окт. 2008 пт 21:30
Байер
2
Кельн
0

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