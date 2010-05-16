Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лука Арьятти
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Рома
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Кьево
0
Рома
2
минуты: 1' - 59'
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
Интер
4 : 3
Кьево
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Интер
4
Кьево
3
минуты: 75' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
Кьево
1 : 2
Наполи
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Кьево
1
Наполи
2
минуты: 87' - 90'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Фиорентина
0 : 2
Кьево
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Фиорентина
0
Кьево
2
минуты: 67' - 90'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Палермо
3 : 1
Кьево
22'
22'
22'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Палермо
3
Кьево
1
минуты: 1' - 74'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
Кьево
1 : 2
Сампдория
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 70' - 90'
Кьево
1
Сампдория
2
минуты: 70' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Парма
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Парма
0
минуты: 1' - 90'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Удинезе
0 : 0
Кьево
36'
36'
36'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 65'
Удинезе
0
Кьево
0
минуты: 1' - 65'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Катания
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Катания
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
22:45
Милан
1 : 0
Кьево
14.03.2010
14 марта 2010
вс
22:45
минуты: 74' - 90'
Милан
1
Кьево
0
минуты: 74' - 90'
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
Бари
1 : 0
Кьево
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Бари
1
Кьево
0
минуты: 1' - 82'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Кальяри
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Кальяри
1
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Кьево
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Аталанта
0
Кьево
1
минуты: 79' - 90'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Кьево
0
Сиена
1
минуты: 84' - 90'
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кьево
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Дженоа
1
Кьево
0
минуты: 78' - 90'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Болонья
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Кьево
1
Болонья
1
минуты: 61' - 90'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Лацио
1
Кьево
1
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Ювентус
90'
90'
90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Кьево
1
Ювентус
0
минуты: 86' - 90'
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
Рома
1 : 0
Кьево
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
14:30
Кьево
0 : 1
Интер
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
14:30
был в запасе
Кьево
0
Интер
1
был в запасе
Показать все игры