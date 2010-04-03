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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Мантовани 76
1:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 1
Паццини 55
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
3 апр. 2010, 16:00 МСК
3.04.2010, 16:00 МСК
суббота
Габриэле Гава
Габриэле Гава
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
76'
76'
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Ригони
Лука Ригони
62
0
Пинци
Джампьеро Пинци
86
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
70
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Йори
Мануэль Йори
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Богдани
Эрьон Богдани
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
86
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
72
0
Паццини
Джампаоло Паццини
55'
55'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
1'
1'
78
Запасные
0
Кассано
Марио Кассано
0
Реджини
Васко Реджини
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Падалино
Марко Падалино
0
Щепович
Стефан Щепович
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди