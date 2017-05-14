Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 11
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 46
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
14 мая 2017, 16:00 МСК
14.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
16
Линетти
Карол Линетти
58
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
80
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
11'
11'
29
14
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
5
Додо
Додо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
9
Муриэль
Луис Муриэль
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир
77
Томич
Михал Томич
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
75
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
97
Депаоли
Фабио Депаоли
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
70
45
Инглесе
Роберто Инглесе
46'
46'
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
21
Фрей
Николас Фрей
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
77
Трояни
Микеле Трояни
80
Кийин
Софьян Кийин
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
7
Гакпе
Серж Гакпе