Матч завершен
Сампдория
Генуя
Росси 19
Паццини 65
2:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Мантовани 81
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
22 нояб. 2009, 17:00 МСК
22.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Росси
Марко Росси
19'
19'
90
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
89
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
90
0
Падалино
Марко Падалино
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
65'
65'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Сориано
Роберто Сориано
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
81'
81'
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
77
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Йори
Мануэль Йори
69
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
59
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Пикколо
Фелице Пикколо
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Пинци
Джампьеро Пинци
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Граноче
Пабло Граноче