Матч завершен
Кьево
Верона
Меджиорини 9
Пеллисьер 42
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Шик 90
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
18 дек. 2016, 17:00 МСК
18.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
45
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
83
19
Кастро
Лукас Кастро
56
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
42'
42'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9'
9'
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
13
Иско
Мариано Иско
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
95
Джаллоу
Ламин Джаллоу
27
Париджини
Витторио Париджини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Сампдория
мин
18
Прат
Деннис Прат
90
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
58
8
Баррето
Эдгар Баррето
77
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
54
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
15
Крайнц
Лука Крайнц
20
Павлович
Даниэль Павлович
13
Перейра
Педро Перейра
21
Чигарини
Лука Чигарини
6
Эрамо
Мирко Эрамо
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
16
Линетти
Карол Линетти
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
90'
47
Будимир
Анте Будимир