Матч завершен
Кьево
Верона
Граноче 75
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Денис 45
Лавесси 86
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
2 мая 2010, 16:00 МСК
2.05.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Йокич
Боян Йокич
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Фрей
Николас Фрей
68
0
Марколини
Микеле Марколини
73
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
87
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Граноче
Пабло Граноче
75'
75'
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Йори
Мануэль Йори
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
65
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Суньига
Камило Суньига
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
83
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
86'
86'
90
0
Денис
Херман Денис
45'
45'
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Хоффер
Эрвин Хоффер