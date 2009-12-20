Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 7
Квальярелла 87
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
20 дек. 2009, 17:00 МСК
20.12.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
89
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Суньига
Камило Суньига
46
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
7'
7'
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
87'
87'
90
0
Денис
Херман Денис
69
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Контини
Маттео Контини
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Марколини
Микеле Марколини
81
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
65
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
65
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Малаго
Марко Малаго
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Граноче
Пабло Граноче