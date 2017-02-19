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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Кьево
Верона
Меджиорини 72
1:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 31
Гамшик 38
Зелински 58
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
19 февр. 2017, 17:00 МСК
19.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
8
Радованович
Иван Радованович
45
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
63
45
Инглесе
Роберто Инглесе
71
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
7
Гакпе
Серж Гакпе
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
72'
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
38'
38'
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
42
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
31'
31'
79
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
71
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
58'
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик