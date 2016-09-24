Матч завершен
Наполи
Неаполь
Габбиадини 24
Гамшик 39
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
24 сент. 2016, 21:45 МСК
24.09.2016, 21:45 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
39'
39'
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
69
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
81
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24'
24'
64
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
14
Мертенс
Дрис Мертенс
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
63
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
63
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
58
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер