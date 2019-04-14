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Серия А
Кьево VS Наполи
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Кьево - Наполи: 14 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Кьево
Верона
Цесар 90
1:3
Кьево - Наполи: 14 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кулибали 15
Милик 64
Кулибали 81
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
14 апр. 2019, 19:00 МСК
14.04.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
33
Андреолли
Марко Андреолли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90'
90'
90
5
Барба
Федерико Барба
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
Запасные
1
Шемпер
Адриан Шемпер
-
40
Томович
Ненад Томович
-
6
Фрей
Николас Фрей
-
4
Ригони
Никола Ригони
-
7
Пиазон
Лукас Пиазон
-
13
Кийин
Софьян Кийин
-
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
-
10
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
-
11
Лери
Мехди Лери
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
15'
81'
15', 81'
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
64'
64'
90
Запасные
1
Мерет
Алекс Мерет
-
27
Карнезис
Орестис Карнезис
-
2
Малку
Кевин Малку
-
19
Максимович
Никола Максимович
-
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
9
Верди
Симоне Верди
-
34
Юнес
Амин Юнес
-
5
Аллан
Аллан
-
11
Уна
Адам Уна
-
18
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
-
События
Матч окончен 1:3
ГОЛ! 1:3
Боштьян Цесар
90'
81'
ГОЛ! 0:3
Калиду Кулибали
64'
ГОЛ! 0:2
Аркадиуш Милик
15'
ГОЛ! 0:1
Калиду Кулибали
Прошлые матчи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1
Наполи
3
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Кьево
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Наполи
0
Кьево
0
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:00
Наполи
2
Кьево
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Наполи
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
Кьево
0
Наполи
0
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
1 : 3
Наполи
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
1
Наполи
3
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:45
Наполи
2 : 0
Кьево
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:45
Наполи
2
Кьево
0
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:45
Наполи
3 : 1
Кьево
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:45
Наполи
3
Кьево
1
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
22:45
Кьево
0 : 1
Наполи
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
22:45
Кьево
0
Наполи
1
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Наполи
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Кьево
1
Наполи
2
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:00
Наполи
0 : 1
Кьево
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:00
Наполи
0
Кьево
1
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Наполи
1 : 1
Кьево
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Наполи
1
Кьево
1
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:00
Кьево
2 : 4
Наполи
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:00
Кьево
2
Наполи
4
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Наполи
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Кьево
2
Наполи
0
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Кьево
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
Наполи
1
Кьево
0
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
Наполи
2 : 0
Кьево
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
Наполи
2
Кьево
0
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Кьево
1 : 0
Наполи
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Кьево
1
Наполи
0
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Наполи
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Кьево
2
Наполи
0
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Наполи
1 : 3
Кьево
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Наполи
1
Кьево
3
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Кьево
1 : 2
Наполи
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Кьево
1
Наполи
2
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Наполи
2
Кьево
0
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Новости
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче
#Дженнаро Гаттузо
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Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
04 декабря 2020, 21:05
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
#Диего Марадона
30 ноября 2020, 21:45
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Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
21 февраля, 23:55
«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
13 февраля, 21:56
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
11 февраля, 00:36
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
03 февраля, 15:21
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34