Кьево - Наполи: 14 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Кьево
Верона
Цесар 90
1:3

Кьево - Наполи: 14 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кулибали 15
Милик 64
Кулибали 81
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
14 апр. 2019, 19:00 МСК
14.04.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
33
Андреолли
Марко Андреолли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90'
90'
90
5
Барба
Федерико Барба
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
Запасные
1
Шемпер
Адриан Шемпер
-
40
Томович
Ненад Томович
-
6
Фрей
Николас Фрей
-
4
Ригони
Никола Ригони
-
7
Пиазон
Лукас Пиазон
-
13
Кийин
Софьян Кийин
-
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
-
10
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
-
11
Лери
Мехди Лери
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
15'
81'
15', 81'
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
64'
64'
90
Запасные
1
Мерет
Алекс Мерет
-
27
Карнезис
Орестис Карнезис
-
2
Малку
Кевин Малку
-
19
Максимович
Никола Максимович
-
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
9
Верди
Симоне Верди
-
34
Юнес
Амин Юнес
-
5
Аллан
Аллан
-
11
Уна
Адам Уна
-
18
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
-

События

Матч окончен 1:3
ГОЛ! 1:3
Боштьян Цесар
90'
81'
ГОЛ! 0:3
Калиду Кулибали
64'
ГОЛ! 0:2
Аркадиуш Милик
15'
ГОЛ! 0:1
Калиду Кулибали

Прошлые матчи

14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Кьево
1
Наполи
3
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Кьево
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Наполи
0
Кьево
0
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
Наполи
2
Кьево
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Наполи
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Кьево
0
Наполи
0
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Кьево
1 : 3
Наполи
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Кьево
1
Наполи
3
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:45
Наполи
2 : 0
Кьево
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:45
Наполи
2
Кьево
0
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:45
Наполи
3 : 1
Кьево
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:45
Наполи
3
Кьево
1
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 22:45
Кьево
0 : 1
Наполи
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 22:45
Кьево
0
Наполи
1
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Наполи
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Кьево
1
Наполи
2
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
Наполи
0 : 1
Кьево
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
Наполи
0
Кьево
1
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 20:00
Наполи
1 : 1
Кьево
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 20:00
Наполи
1
Кьево
1
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 19:00
Кьево
2 : 4
Наполи
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 19:00
Кьево
2
Наполи
4
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Кьево
2 : 0
Наполи
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Кьево
2
Наполи
0
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
Наполи
1 : 0
Кьево
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
Наполи
1
Кьево
0
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:45
Наполи
2 : 0
Кьево
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:45
Наполи
2
Кьево
0
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Кьево
1 : 0
Наполи
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Кьево
1
Наполи
0
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Кьево
2 : 0
Наполи
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Кьево
2
Наполи
0
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
Наполи
1 : 3
Кьево
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
Наполи
1
Кьево
3
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Кьево
1 : 2
Наполи
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Кьево
1
Наполи
2
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
Наполи
2
Кьево
0

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