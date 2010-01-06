Матч завершен
Кьево
Верона
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Балотелли 12
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
6 янв. 2010, 14:30 МСК
6.01.2010, 14:30 МСК
среда
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
61
0
Лусиано
Лусиано
85
0
Богдани
Эрьон Богдани
61
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Фрей
Николас Фрей
0
Пинци
Джампьеро Пинци
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Граноче
Пабло Граноче
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
50
0
Лусио
Лусио
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Виейра
Патрик Виейра
90
0
Пандев
Горан Пандев
67
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
12'
12'
87
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Донати
Джулио Донати
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Арнаутович
Марко Арнаутович