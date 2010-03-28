Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
28 марта 2010, 16:00 МСК
28.03.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
80
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
62
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Фрей
Николас Фрей
0
Сбаффо
Алессандро Сбаффо
0
Йори
Мануэль Йори
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Граноче
Пабло Граноче
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
0
Антонелли
Лука Антонелли
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
60
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
60
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Божинов
Валерий Божинов
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
0
Хименес
Луис Хименес
0
Валиани
Франческо Валиани
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Биабиани
Джонатан Биабиани