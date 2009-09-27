Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 77
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Тирибокки 72
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
27 сент. 2009, 16:00 МСК
27.09.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Маурицио Чампи
Маурицио Чампи
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
66
0
Йори
Мануэль Йори
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
84
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
77'
77'
90
0
Граноче
Пабло Граноче
74
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Богдани
Эрьон Богдани
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Мадонна
Никола Мадонна
61
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
75
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
72'
72'
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Лаюн
Мигель Лаюн
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
0
Чераволо
Фабио Чераволо