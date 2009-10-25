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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Пинци 7
1:2
Матч завершен
Милан
Милан
Неста 82
Неста 90
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2009, 22:45 МСК
25.10.2009, 22:45 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
80
0
Йори
Мануэль Йори
86
0
Пинци
Джампьеро Пинци
7'
7'
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
66
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Граноче
Пабло Граноче
0
Гаспаретто
Мирко Гаспаретто
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
89
0
Неста
Алессандро Неста
82'
90'
82', 90'
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
60
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Пато
Пато
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
79
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Страссер
Родни Страссер
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Боррьелло
Марко Боррьелло