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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Кьево
Верона
Бирса 76
1:3
Матч завершен
Милан
Милан
Куцка 45
Ньянг 46
Дайнелли 90
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
16 окт. 2016, 21:45 МСК
16.10.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90'
90'
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
76'
76'
90
13
Иско
Мариано Иско
65
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
77
45
Инглесе
Роберто Инглесе
60
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
33
Куцка
Юрай Куцка
45'
45'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
46'
46'
88
9
Лападула
Джанлука Лападула
70
8
Сусо
Сусо
81
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
16
Поли
Андреа Поли
80
Пашалич
Марио Пашалич
7
Адриано
Луис Адриано
70
Бакка
Карлос Бакка