Матч завершен
Милан
Милан
Зеедорф 90
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
14 марта 2010, 22:45 МСК
14.03.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
45
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
57
0
Пирло
Андреа Пирло
79
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
0
Дида
Дида
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Оддо
Массимо Оддо
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90'
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
80
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Марколини
Микеле Марколини
80
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
74
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Йокич
Боян Йокич
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Граноче
Пабло Граноче