Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 24
Бакка 70
Лападула 82
3:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Де Гузман 43
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
4 марта 2017, 22:45 МСК
4.03.2017, 22:45 МСК
суббота
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Милан
мин
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
61
23
Соса
Хосе Соса
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
70
Бакка
Карлос Бакка
24'
70'
24', 70'
79
8
Сусо
Сусо
35
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
29
Палетта
Габриэль Палетта
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
33
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
11
Окампос
Лукас Окампос
9
Лападула
Джанлука Лападула
82'
Кьево
мин
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
43'
43'
84
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
7
Гакпе
Серж Гакпе
63
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
54
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
80
Кийин
Софьян Кийин
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
45
Инглесе
Роберто Инглесе