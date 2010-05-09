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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Мантовани 13
Камбьяссо 34
Милито 39
Балотелли 52
4:3
Матч завершен
Кьево
Верона
Самуэль 12
Граноче 60
Пеллисьер 74
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
9 мая 2010, 16:00 МСК
9.05.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Матерацци
Марко Матерацци
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
12'
12'
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
34'
34'
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
56
0
Милито
Диего Милито
39'
39'
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
52'
52'
64
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Марига
Макдональд Марига
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Пандев
Горан Пандев
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
13'
13'
90
0
Скардина
Франческо Скардина
75
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Йокич
Боян Йокич
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Ригони
Лука Ригони
46
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
74'
74'
90
0
Граноче
Пабло Граноче
60'
60'
62
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Моро
Фабио Моро
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Йори
Мануэль Йори
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула