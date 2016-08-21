Матч завершен
Кьево
Верона
Бирса 49
Бирса 81
2:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
21 авг. 2016, 21:45 МСК
21.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
49'
81'
49', 81'
86
19
Кастро
Лукас Кастро
62
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
77
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
62
Ригони
Никола Ригони
95
Джаллоу
Ламин Джаллоу
97
Депаоли
Фабио Депаоли
27
Париджини
Витторио Париджини
77
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
60
19
Банега
Эвер Банега
70
17
Медель
Гари Медель
90
23
Эдер
Эдер
75
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
94
Яо
Элож Яо
18
Эркин
Джанер Эркин
5
Мело
Фелипе Мело
60
Перишич
Иван Перишич
70
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
75
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани