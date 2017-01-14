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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 69
Перишич 86
Эдер 90
3:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 34
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
14 янв. 2017, 22:45 МСК
14.01.2017, 22:45 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
60
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
82
44
Перишич
Иван Перишич
86'
86'
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
6
Мариу
Жоау Мариу
70
9
Икарди
Мауро Икарди
69'
69'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
95
Мянго
Сенна Мянго
19
Банега
Эвер Банега
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
90'
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Кьево
мин
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
21
Фрей
Николас Фрей
60
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
45
19
Кастро
Лукас Кастро
73
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
34'
34'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
32
Брессан
Вальтер Брессан
12
Цесар
Боштьян Цесар
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45
Инглесе
Роберто Инглесе