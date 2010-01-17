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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Сардо 33
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
17 янв. 2010, 17:00 МСК
17.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
33'
33'
83
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
86
0
Граноче
Пабло Граноче
70
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Фрей
Николас Фрей
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
58
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
30
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
83
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Диего
Диего
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле