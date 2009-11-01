Матч завершен
Кьево
Верона
Йепес 70
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Флоро Флорес 27
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
1 нояб. 2009, 17:00 МСК
1.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
70'
70'
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Йори
Мануэль Йори
83
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
65
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Граноче
Пабло Граноче
59
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
89
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
27'
27'
41
0
Санчес
Алексис Санчес
23
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале