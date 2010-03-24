Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
24 марта 2010, 22:45 МСК
24.03.2010, 22:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
8
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
46
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
85
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Корради
Бернардо Корради
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
65
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
75
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Йори
Мануэль Йори
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Граноче
Пабло Граноче