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Матч-центр
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Тимоти Чендлер
№22
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
США
Дата рождения
29 марта 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Айнтрахт
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
82'
82'
82'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
82'
минуты: 81' - 90'
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
минуты: 81' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
минуты: 46' - 90'
Бавария
5
Айнтрахт
2
минуты: 46' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
минуты: 74' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
3
минуты: 74' - 90'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Унион
2
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
22'
22'
22'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
Айнтрахт
5 : 0
Аугсбург
37', 48'
37', 48'
37', 48'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
37', 48'
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
5
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Фортуна
1 : 1
Айнтрахт
90'
90'
90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
90'
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
62'
62'
62'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
62'
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
32'
32'
32'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Кельн
4
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
Айнтрахт
2 : 2
Герта
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Герта
2
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Бавария
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
Айнтрахт
3 : 0
Байер
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Байер
0
был в запасе
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