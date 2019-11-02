Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Костич 25
Соу 33
Абрахам 49
Хинтереггер 61
Пасьенса 85
5:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 37
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
2 нояб. 2019, 17:30 МСК
2.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Айнтрахт
мин
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
49'
49'
90
9
Дост
Бас Дост
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
61'
61'
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
10
Костич
Филип Костич
25'
25'
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
85'
85'
90
8
Соу
Джибриль Соу
33'
33'
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
3
Фалет
Симон Фалет
20
Хасебе
Макото Хасебе
28
Кор
Доминик Кор
11
Гачинович
Мият Гачинович
15
Камада
Даичи Камада
33
Силва
Андре Силва
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
37'
37'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
33
Маи
Ларс Лукас Маи
14
Перишич
Иван Перишич
18
Горецка
Леон Горецка
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
29
Коман
Кингсли Коман