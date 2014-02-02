Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гетце 12
Рибери 44
Роббен 67
Данте 69
Манджукич 89
5:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
2 февр. 2014, 19:30 МСК
2.02.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
69'
69'
90
0
Алаба
Давид Алаба
75
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
44'
44'
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Шакири
Джердан Шакири
65
0
Гетце
Марио Гетце
12'
12'
75
0
Манджукич
Марио Манджукич
89'
89'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Контенто
Диего Контенто
0
Кроос
Тони Кроос
0
Роббен
Арьен Роббен
67'
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
77
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
62
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
65
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Айхнер
Штефан Айхнер
0
Кадлец
Вацлав Кадлец