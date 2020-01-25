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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Туре 48
Костич 90
2:0
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
25 янв. 2020, 17:30 МСК
25.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
18
Туре
Алмами Туре
48'
48'
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
10
Костич
Филип Костич
90'
90'
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
9
Дост
Бас Дост
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
20
Хасебе
Макото Хасебе
28
Кор
Доминик Кор
15
Камада
Даичи Камада
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
33
Силва
Андре Силва
7
Йовелич
Деян Йовелич
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
14
Адамс
Тайлер Адамс
90
8
Айдара
Амаду Айдара
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
21
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
19
Вольф
Ханнес Вольф
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман