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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 10
Поульсен 80
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Пасьенса 89
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
25 авг. 2019, 16:30 МСК
25.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
10'
10'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
80'
80'
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
3
Сараччи
Марсело Сараччи
44
Кампль
Кевин Кампль
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
27
Лаймер
Конрад Лаймер
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья
Айнтрахт
мин
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
28
Кор
Доминик Кор
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
10
Костич
Филип Костич
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
89'
89'
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
15
Камада
Даичи Камада
90
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
24
Да Коста
Данни Да Коста
18
Туре
Алмами Туре
5
Фернандес
Желсон Фернандес
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Торро
Лукас Торро