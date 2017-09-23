РБ Лейпциг - Айнтрахт: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Огустен 28
Вернер 67
2:1

РБ Лейпциг - Айнтрахт: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Ребич 77
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

Германия
23 сент. 2017, 16:30 МСК
23.09.2017, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Анте Ребич
77'
ГОЛ! 2:1
Анте Ребич
ГОЛ! 2:0
Тимо Вернер
67'
62'
Желтая карточка
Кевин-Принс Боатенг
Желтая карточка
Дайот Упамекано
62'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Жан-Кевин Огустен
28'
Начало матча

Прошлые матчи

20.03.2022 20 марта 2022 вс 17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Айнтрахт
20.03.2022 20 марта 2022 вс 17:30
РБ Лейпциг
0
Айнтрахт
0
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 19:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 19:30
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 20:30
Айнтрахт
3 : 1
РБ Лейпциг
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 20:30
Айнтрахт
3
РБ Лейпциг
1
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Айнтрахт
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
РБ Лейпциг
2
Айнтрахт
1
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Айнтрахт
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
0
Айнтрахт
0
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:30
Айнтрахт
2 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:30
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Айнтрахт
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
2
Айнтрахт
1
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
РБ Лейпциг
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
2
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Айнтрахт
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:30
РБ Лейпциг
3
Айнтрахт
0

Новости

«Барселона» выскользнула из Лиги Европы: ее фанаты ушли раньше конца, а фанаты «Айнтрахта» – тусили на площади с президетом
#Айнтрахт Ф
Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
#Доменико Тедеско
«МЮ» готовит трансфер Вернера. Клуб нанял отца его девушки на должность психолога, а Рангник тепло общается с Вернером уже пять лет
#Тимо Вернер
В матче Лиги Европы с трибуны летел скутер, а в ногах вратаря взрывалась петарда. Между фанатами были столкновения и в городе
#Лига Европы
Вы не пропустите эту фамилию – хорват Йошко Гвардиол. Не, не родственник. Хотя прозвище в команде – Пеп
#Йошко Гвардиол
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
Жуткое в стыковой игре: вратарь Венгрии выпустил мяч в ворота. Как Филимонов
#Петер Гулачи
# Новости матча
«Айнтрахт» – «Вест Хэм». Обзор, прогноз и ставки на матч: 5 мая
1
1
«Рейнджерс» – «РБ Лейпциг». Обзор, прогноз и ставки на матч: 5 мая
«Вест Хэм» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 28 апреля
1
1
«РБ Лейпциг» – «Рейнджерс». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 28 апреля
1
1
«Барселона» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 апреля
1
1
«Айнтрахт» – «Барселона». Обзор, прогноз и ставки на матч: 7 апреля
1
1
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала
Тедеско – главный тренер «РБ Лейпцига»