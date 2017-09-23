РБ Лейпциг

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|Запасные
|
28
Мвого
Ивон Мвого
-
|
24
Кайзер
Доминик Кайзер
-
|
27
Лаймер
Конрад Лаймер
-
|
3
Бернардо
Бернардо
-
|
17
Брума
Брума
-
|
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
-
|Запасные
|
23
Русс
Марко Русс
-
|
33
Тавата
Талеб Тавата
-
|
11
Гачинович
Мият Гачинович
-
|
17
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
-
|
4
Ребич
Анте Ребич
-
События
Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
77'
ГОЛ! 2:1
ГОЛ! 2:0
67'
62'
Желтая карточка
Желтая карточка
62'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
28'
Начало матча