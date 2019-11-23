Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
0:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 19
Виктор 65
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
23 нояб. 2019, 17:30 МСК
23.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Айнтрахт
мин
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
9
Дост
Бас Дост
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
10
Костич
Филип Костич
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
24
Да Коста
Данни Да Коста
18
Туре
Алмами Туре
28
Кор
Доминик Кор
16
Торро
Лукас Торро
15
Камада
Даичи Камада
33
Силва
Андре Силва
7
Йовелич
Деян Йовелич
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
19'
19'
90
2
Вилльям
Вилльям
90
40
Виктор
Жоао Виктор
65'
65'
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
31
Кнохе
Робин Кнохе
19
Мбабу
Кевин Мбабу
11
Клаус
Феликс Клаус
8
Штеффен
Ренато Штеффен
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча