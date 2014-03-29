Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 69
Налдо 89
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Айхнер 11
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
29 марта 2014, 17:30 МСК
29.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Налдо
Налдо
89'
89'
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Клозе
Тимм Клозе
20
0
Маланда
Жуниор Маланда
62
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
78
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Олич
Ивица Олич
69'
69'
90
Запасные
0
Древес
Патрик Древес
0
Окс
Патрик Окс
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Полак
Ян Полак
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Кучке
Стефан Кучке
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
61
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
87
0
Ланиг
Мартин Ланиг
74
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
11'
11'
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Штендера
Марк Штендера
0
Кадлец
Вацлав Кадлец