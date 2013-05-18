Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 36
Родригес 90
2:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Полак 8
Диего 19
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
66
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
59
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
46
0
Майер
Александер Майер
36'
36'
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Ошшен
Оливье Ошшен
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90'
90'
90
0
Виейринья
Виейринья
89
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
8'
8'
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Перишич
Иван Перишич
37
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
19'
19'
90
0
Олич
Ивица Олич
81
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Треш
Кристиан Треш
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Дост
Бас Дост
0
Хасани
Ферхан Хасани