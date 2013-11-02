Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 35
1:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Андерсон Бамба 2
Арнольд 82
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
2 нояб. 2013, 20:30 МСК
2.11.2013, 20:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
2'
2'
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
62
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Майер
Александер Майер
35'
35'
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
84
0
Флум
Йоханнес Флум
76
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Айхнер
Штефан Айхнер
0
Лакич
Срджан Лакич
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
82'
82'
89
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
32
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Кучке
Стефан Кучке