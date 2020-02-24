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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хюбнер 79
1:2
Матч завершен
Унион
Берлин
Андерссон 49
Н'Дика 67
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
24 февр. 2020, 22:30 МСК
24.02.2020, 22:30 МСК
понедельник
Составы
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
67'
67'
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
28
Кор
Доминик Кор
90
10
Костич
Филип Костич
90
15
Камада
Даичи Камада
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
18
Туре
Алмами Туре
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
17
Роде
Себастьян Роде
11
Гачинович
Мият Гачинович
8
Соу
Джибриль Соу
33
Силва
Андре Силва
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
79'
79'
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
18
Малли
Юнус Малли
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
49'
49'
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
23
Кроос
Феликс Кроос
21
Прёмель
Гриша Прёмель
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен